金門醫院開辦化學治療 癌患免奔波之苦

2019-07-17 21:21

〔記者吳正庭／金門報導〕衛生福利部金門醫院今天開辦「化學治療」，讓長期需要前往台灣本島接受化療的罹癌患者，可以免去台、金奔波之苦；金門縣衛生局表示，一年約有600位罹癌患者需赴台接受化療、放射性治療或手術治療。

金門醫院院長屠乃方說，身為婦產科腫瘤醫生，了解癌症病人是非常、非常辛苦的，患者做化療的時候，噁心、嘔吐、沒有食慾、掉頭髮、白血球降低、貧血，而治療並不是只做1次，可能每個禮拜、兩禮拜或4個禮拜就要做1次，過程艱辛。

在地治療 省下赴台一趟起碼7600元

屠乃方說，金門鄉親如果是癌症手術後必須到台灣化療，更是在身體虛弱情況下來回奔波，對鄉親來說是一種折磨。根據國民健康署統計的最新數據，2016年的癌症登記報告中，一年金門縣籍新增的癌症罹患病人就有236位，其中男性124人、女性112人。

屠乃方說，感謝金門縣政府經費的支持，讓醫院能有一個專屬化療的特殊調配室，感謝台北榮民總院支援腫瘤專門的醫師，並代訓化療藥師，還有健保署、醫福會的政策支持及協助，才能讓金門醫院的化學治療，進入嶄新的一頁。

金門醫院表示，罹癌患者赴台通常需要1位家屬陪同，若是搭機台、金來回機票再加上住宿，就要花費約新台幣7600元。縣衛生局表示，金門1年約有600位罹癌患者赴台接受化學治療、放射性治療或手術治療，縣府1年補助的交通費約1800萬元，病患舟車勞頓、家屬陪同不便所伴隨的精神壓力，都是一大負擔。

金門醫院開辦化學治療啟用典禮，金門縣長楊鎮浯、立法委員陳玉珍及中央健康保險署署長李伯璋、衛福部醫福會副執行長林三齊、台北榮民總醫院副院長陳威明均出席見證金門醫療的歷史性一刻。

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