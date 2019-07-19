短時間內可能淹大水！高屏淹水警戒發布
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豪大雨狂襲，高雄市區多處淹積水（記者黃旭磊攝）

豪大雨狂襲，高雄市區多處淹積水（記者黃旭磊攝）

2019-07-19 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕水利署今（17）日19時左右，針對「屏東縣、高雄市部分地區」發布1、2級淹水警示。警戒範圍內容易淹水村里及道路，若持續降雨，1級警示指可能已經開始積淹水，2級警戒則預計3小時內可能會積淹水。

水利署網站提醒，1級淹水警示地區包括屏東縣東港鎮、新園鄉，高雄市大寮區、小港區、仁武區、林園區、鳳山區。

據指出，2級淹水警示地區範圍是屏東縣佳冬鄉、林邊鄉，高雄市三民區、左營區、岡山區、苓雅區、鳥松區、楠梓區、橋頭區、彌陀區。

  • 截至19點18分為止，水利署針對高屏部分地區發布淹水警示。（擷取自水利署防災資訊服務網）

    截至19點18分為止，水利署針對高屏部分地區發布淹水警示。（擷取自水利署防災資訊服務網）

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