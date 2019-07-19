氣象局續發警報！高屏台南晚間注意大雷雨

2019-07-19 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今（19）日18點40分對「台南市、高雄市、屏東縣」發布大雷雨警示，持續時間至19時45分為止。

中央氣象局提醒「台南市、高雄市、屏東縣」地區民眾，慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水。

外出的民眾，大雷雨恐造成路面濕滑，提醒大家步行與開車時注意安全，駕車人士如駛經高速公路或天橋，應提防強勁陣風吹襲。

氣象局叮嚀，民眾這期間盡量待在室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下降並盡量減少與地面接觸的面積。

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