朴子六腳要道蒜頭大橋改建 8月1日起封橋施工

2019-07-19 18:18

〔記者林宜樟／嘉義報導〕連結嘉義縣六腳鄉、朴子市的重要橋樑「蒜頭大橋」正進行改建工程，為確保施工期間民眾通行安全，嘉義縣府預計8月1日起全面封橋直到工程結束，請民眾行駛替代道路嘉57線或嘉59線，縣府將設置替代道路導引牌，在交通尖峰時刻進行交通管制疏導指揮。

嘉義縣議員黃鉦凱表示，蒜頭大橋鄰近故宮南院，許多外地遊客前來遊玩時可能會經過，為避免封橋後因路況不熟、鄉間替代道路較狹窄而迷路或發生意外，請縣府除公告替代道路，更要以外地遊客的角度詳細設置導引牌。

縣府建設處長林聰利說，蒜頭大橋橋齡超過30年，深河槽區橋墩沖刷嚴重，舊橋除不符水利法規定且結構安全頗有疑慮，加上兩端道路均已拓寬為18公尺，原有橋寬小於10公尺，橋寬不足也影響安全；新橋全長1112公尺，寬16公尺，深河槽處將採用大型鋼斜張橋形式跨越，可確保橋梁結構安全，也是道路景觀新地標。

蒜頭大橋改建工程由交通部核定納入生活圈道路交通系統建設計畫補助，總工程經費為9億2783萬元，縣府配合款1億2990萬元，去年底開工，預計明年12月完工，為配合工程，蒜頭大橋將從8月1日開始封橋施工，直到明年完工後才會開放通行。

縣府表示，蒜頭大橋改建後將可解決橋寬所造成交通瓶頸，深河槽處的斜張橋採用故宮國寶「青花瓷」瓶口線條，於塔頂設置雲彩紋裝置藝術，搭配光雕工程綻放光芒，改建後橋塔高度約為80到90公尺，將成為嘉義重要新地標，讓來訪故宮南院與蒜頭蔗埕文化園區的遊客，在嘉義高鐵站下車就看見嘉義首座斜張橋，在夜間欣賞橋樑光雕照明色彩變化，後續將規劃串連朴子溪堤岸的生態公園及自行車道網，增設觀景賞橋的拍照平台，跨域整合周邊遊憩資源。

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