韓國瑜自誇遭狠打臉！神農路又大淹水 警封閉管制

2019-07-19 16:40

〔記者洪臣宏／高雄報導〕丹娜絲颱風來襲前，高雄市長韓國瑜才勘查鳥松區神農路清淤，自誇長度、重量比3年前多，但今天下午一場大雨破功，神農路再度積水，警方已進行管制。

高雄市警局仁武分局表示，由於神農路積水，目前已經封閉管制，呼籲用路人尋找替代道路。

高雄市議員邱俊憲說，治水需要專業跟長期的預算投入，市長韓國瑜還是回歸正途，不要把部分治水應做的工作當作政治提款機，面對劇變的天候，還是要謙卑面對，今天一陣雨，多處嚴重積水淹水，韓市長的良心，不攻自破。

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