蘇澳冷泉泛油光還有漂浮物 鎮公所：天然ㄟ現象啦

2019-07-19 16:55

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳冷泉公園12日隆重重新開幕，卻有民眾在冷泉池發現黃褐色漂浮物，水面還泛著一層油光，憂心是遊客數過多，導致水質受影響；對此，蘇澳鎮公所澄清，蘇澳冷泉是天然紅磺泉，漂浮物、油光是水中礦物質與空氣接觸產生，屬天然的現象，對水質不會有影響。

蘇澳冷泉屬於碳酸氫鈣泉，水中富含二氧化碳，會像汽水般冒泡，水溫維持在22度恆溫，不僅是夏天消暑的好去處，冷泉水早年還曾拿來做彈珠汽水。

2016年鎮公所投入1.7億元，展開冷泉公園再造工程，最近公園完工啟用，深受遊客喜愛的大眾池，7月期間開放民眾免費入內戲水。

不過，有民眾下水後，發現兩邊大眾池水面飄著黃褐色的漂浮物，水面在陽光照射下，還出現如油光般的反射現象，憂心是否因為遊客數量過多，讓水質大受影響？也有民眾質疑，新工程排水設施不良，才導致水面出現髒東西。

對此，蘇澳鎮公所觀光所長黃國銘解釋，蘇澳冷泉屬於天然湧出的「紅磺泉」，水中含鐵量高，加上最近艷陽高照，水中礦物質與空氣、陽光接觸，形成的氧化物才會漂浮在水面，漂浮水面的油光，觸感並不像人體油脂，是冷泉的自然現象。

黃國銘說，蘇澳冷泉自啟用以來，每天閉園後會往復換水兩次，維持水質乾淨、清澈，衛生局抽驗結果，水質也都正常，氧化物並不會對人體產生危害，可以放心戲水。

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