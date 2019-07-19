走路速度1秒少於0.8公尺 小心「肌少症」上身

2019-07-19 19:08

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「我樓梯爬不上去！走路變很慢又很小步！」南投縣佑民醫院營養室實習生邱則語以行動劇演出肌少症的老人，另兩名實習生楊立欣和鄭巧玲則負責解說，強調走路速度1秒少於0.8公尺就要小心「肌少症」找上你，而要預防肌少症最重要的就是補充蛋白質、鈣質、曬太陽和運動。行動劇讓人印象深刻，營養師廖美俞說：「衛教效果很好！」

草屯鎮佑民醫院營養室今年暑假來了3名營養系實習生，在實習3週後即上陣為病患和家屬進行衛教，由於老人家的「肌少症」常伴隨骨鬆、骨折、甚至可能會造成生活失能的問題，因此他們便以行動劇來跟患者和家屬介紹「肌少症」。

「我…我怎麼樓梯爬不上去！」「我走路怎麼變這麼小步！」靜宜大學的邱則語負責演「肌少症」的老人，他的同學楊立欣和弘光科技大學的鄭巧玲則負責解說邱則語演出的狀況就是「肌少症」，而最明確的數據就是走路速度1秒少於0.8公尺，就可能是「肌少症」。

楊立欣和鄭巧玲跟候診的病患和家屬表示，要預防「肌少症」最主要的就是蛋白質一定要充足，每天要有4份蛋白質，平均分布在三餐，蛋白質的食物有肉、魚、蛋、豆腐、豆包、豆乾…，而除了蛋白質要吃得夠，也應適當補充鈣質，即喝牛奶、吃小魚乾等物，也應多曬太陽和做一點運動。

候診的病患和家屬都很認真看和聽，連他們手中拿的圖片都看得仔細，詢問：「牛奶只能喝低脂牛奶嗎？」演「肌少症」的邱則說回答：「不是啦，因為剛好只有這張圖片！」引來現場一片笑聲。

營養師廖美俞說，年輕人有他們的創意，青澀和不太輪轉的台語，反而讓病患和家屬印象深刻，在暑假期間會多請這幾位實習生幫病患和家屬做衛教。

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