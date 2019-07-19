基隆黑鳶繁殖成功率破紀錄 10巢區9成繁殖成功

2019-07-19 13:03

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆野鳥學會觀察發現，今年基隆地區的黑鳶（老鷹）繁殖成功率創下新高，10個巢區中共有9個巢區繁殖成功，已有14隻幼鳥成功離巢，現在基隆港可見到5隻以上的幼鳥在空中盤旋飛翔，牠們身上的新生漂亮羽毛，相當吸睛。

基隆鳥會常務理事沈錦豐感謝已退休的「老鷹先生」沈振中老師復出協助調查，沈錦豐表示，相對於今年台灣本島的遊隼繁殖季期間遇到幾次大雨，導致繁殖成功率偏低，基隆的黑鳶繁殖則令人雀躍，比去年的7個巢區增加3個，10個巢區中共有9個巢區繁殖成功，14隻幼鳥成功離巢。

沈錦豐說，大家可以想見，將近20個遊隼巢區，加上10個黑鳶巢區，調查人員可以用疲於奔命來形容，由於遊隼巢位大多選擇在不透水的懸崖岩地上，繁殖期幾次大雨可能影響了遊隼的繁殖成功率，但接下來的黑鳶繁殖則沒有受到太多影響，研判可能和食物足夠、巢位在樹上且透水性佳有關。

基隆鳥會根據2016年在基隆繫放的黑鳶幼鳥「小基北」活動範圍，發現這些剛離巢的幼鳥主要還是在巢區附近活動，且根據衛星追蹤的資料顯示，「小基北」並不常到基隆港活動，例如2016年9月23日「小基北」的一日生活圈包括金山、淡水、新莊、翡翠水庫，但其中並沒有基隆港。

沈錦豐表示，目前基隆港已經可以看到5隻以上的幼鳥活動，隨著離巢幼鳥的活動範圍擴大，有著漂亮羽毛的新生黑鳶幼鳥，將會吸引大家的目光。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法