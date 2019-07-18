入學獎勵金24到300萬！金門大學：達標就給 不限名額

2019-07-18 21:50

〔記者吳正庭／金門報導〕國立金門大學今天表示，為鼓勵優秀學子就讀，針對一般生和四技二專新生，祭出24萬元至300萬元不等的入學獎勵金；金門縣政府為增加學子就讀金大的誘因，提供每年1萬元的就學津貼及4000元的交通圖書券供金大學生申請；此外，金大學生若設籍金門，可享有和縣民一樣例如機票折扣的各項福利。

金大強調，所有入學獎勵獎學金沒有名額限制，只要達到標準皆可領取。針對弱勢學生，除了學校優先提供校內工讀機會，也設立多種助學制度及助學金，讓有心向學的學子可以在金大安心就學、實現理想。

金大表示，大學考試分發部分，金大17學系預計招生名額166名，為鼓勵優秀學生就讀，凡將金大填為前3志願錄取者，且為錄取學系排名前50％者，未來成績達到國際交換生、中國交換生門檻，可獲總計24萬元獎勵金。

此外，針對四技二專管道入學的學子，金大預計招收60個名額，也提供優渥獎勵金，只要統測原始分數達380分或450分以上，成績達到國際交換生、中國交換生的門檻，可領取24萬元至300萬元不等的獎勵金。

金大指出，不只四技二專生有逾百萬元的獎勵金，其實在已完成招生的大學繁星推薦及個人申請階段，金大已針對學測成績達標學生，祭出新台幣38萬元到400萬元（4科每科皆滿級分）不等的入學獎勵金。

今天是大學指考成績單寄出的日子，金門大學除了公布豐富入學獎勵金，也提醒考生別忘了7月24日上午9點起至28日下午4點30分，辦理網路登記分發志願，針對各管道入學的獎勵金額可參考金門大學網站。有關大學考試入學分發招生相關資訊，請至大學考試入學分發委員會網站或電（06）2362755查詢。

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