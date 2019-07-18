台電桿線下地 4鄉鎮市6工程今年耗資2.84億改善

2019-07-18 21:05

［記者廖雪茹／新竹報導］台電公司新竹區營業處表示，強化配電線路防災軔性計畫，今年度將投入工程總經費約2.84億餘元，在新竹縣竹北、湖口、新豐和橫山等四鄉鎮市施作六項工程，預計年底前陸續完工，施工期間敬請用路人配合交管，並留意行車安全。

台電新竹區處表示，竹北市中正西路（118號縣道）桿線地下化工程，第一期工程從1990巷到1073巷，已在去年底完工。第二期原訂從1073巷到台1線中華路，全長3.68公里；但考量住宅區人口稠密，影響層面大，後修正到環北路，環北路到中華路則列入下期執行。二期工程最近動工，將依交維計畫書，避開學校上下學期間施工，以降低交通影響。

竹北市嘉興路、嘉豐五路、福興東路二段部分路段、六家一路、六家五路及嘉豐金路等桿線地下化工程，長度3.55公里；其中，嘉興路分二路段施工，光明六路以北路段預計8月底完成，光明六路以南路段預計10月底完成，施工期間也會避免六家高中的上下學時段。

台電新竹區處表示，新豐鄉康樂路（德昌街到台1線新興路）桿線地下化工程，長度約1.15公里，已完工；康樂路、上坑村坑子口（松柏林路部分路段到台一線新興路），長度2.78公里。湖口鄉中山路二段到後湖子141之1號（117號縣道），長度4.7公里。兩項都預計年底前完工。

另外，橫山鄉中山路一段部分路段，長度約1.16公里，已完工。

台電新竹區處說，由於電桿附掛其他線路或路燈，管路預埋之後，須協調電信公司有線電視和地方政府配合，才能夠拆除電桿。

前述防災軔性計畫主是為穩定供電品質，以主要幹道為優先，避免遭受強風、鹽害、鼠害等影響，或是配合地方政府整體觀光發展，而施作桿線下地改善工程。

對於竹北市長青路二段日前發生電信公司電纜線垂落路面，一名大學生騎士行經時不慎勾到摔車不治的憾事；新竹區處表示，長青路雖處於濱海而有強風危害，但非屬主幹道，因此未納入這次工程範圍內。

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