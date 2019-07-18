土雞變天鵝！鄉下小孩學國標舞 將參加電視擂台賽

2019-07-18 21:39

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣朴子姊妹連線協進會3年前開始免費讓社區孩子學國標舞，許多弱勢孩子在鄉間原本難有機會學舞蹈，經訓練後個個展現曼妙舞姿，也更有自信，朴子國中學生陳冠任、松梅國小學生陳毓昕，練習國標舞有成，獲選在8月時參加電視節目「舞力全開」小小舞王舞后爭霸賽，原本被家長們稱做「土雞」的孩子，如今蛻變成「天鵝」，展現舞藝與自信。

朴子姊妹連線協會理事長、嘉義縣議員黃嫈珺3年多前開始推動國標舞，請到舞蹈教師翁仲德指導，現在已有80餘名學生、100多位成人參與，推廣舞藝；黃嫈珺說，社團中的孩子有1/3是來自弱勢家庭如單親、新住民二代或隔代教養，雖然學舞免費，但是舞衣、比賽服裝不便宜，有時安排孩子活動場合上台表演，不少長輩看到他們的努力，願意贊助，很感謝各界幫忙，讓兩位傑出的學員成為嘉義縣市第一對躍上「舞力全開」的孩子，也感謝嘉義縣政府將在明年的縣運新增國標舞的項目。

陳冠任說，自己剛學跳舞時有點不喜歡，但家人又把自己拉回去學，經過努力練習有所成果後，更有興趣，也愛上跳舞；陳毓昕說，比賽上台時會緊張，希望練習能獲得好成績，兩人都說，「第一次可以上電視，真的很開心」。

出身義竹鄉的翁仲德說，初到北部發展時也沒有自信，常覺得自己舞藝可能比別人差，經過努力後有所成就，現在透過舞蹈教學，讓鄉下的孩子有更多機會演出，也更有自信，8月時有6位學生將在台北的國標舞比賽中出賽，希望能獲得好成績；孩子們獲邀參與朴子市公所舉辦的藝術下鄉活動，7月20日晚上6點30分於朴子雙溪口石碼宮前演出，希望鄉親一同欣賞，給予鼓勵。

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