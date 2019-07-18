颱風剛走低壓北上 週五中南部、台東慎防短時強降雨

2019-07-18 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕輕颱「丹娜絲」今天（18日）持續以偏北轉東北的方向朝日韓前進，暴風圈已脫離台灣近海，中央氣象局也在今天下午5點半解除海上颱風警報。但颱風前腳才剛走了，明天（19日）又會有一波南海低壓北上影響台灣，提醒中南部地區要留意會有短時強降雨的情況發生。

中央氣象局，颱風雖然離開了，但目前位於東沙島海面的低壓將於明晨北上影響台灣，持續帶來暖濕且偏強的西南風，天氣狀況依舊十分不穩定，中南部及台東有持續降雨發生，且雨勢較為明顯，屬於陣雨或雷雨天氣，甚至會出現局部大雨或豪雨，請這些地區的民眾務必留意短時強降雨發生機率。至於其他地區雖然也有短暫陣雨或雷雨，但降雨空檔較多。

另外，「天氣風險公司」表示，中南部地區不穩定的天氣狀況至少會持續到週六，要等到週日西南風漸弱以後，才有望逐漸穩定。

溫度方面，明天中南部降雨明顯，溫度大約落在30度上下，其他地區則可以來到32、33度以上，尤其大台北地區高溫可以達35度左右，感受上較為悶熱。

紫外線方面，明天除了台中、彰化、台南、高雄、屏東是「高量級」以外，其他地區皆到達「過量級」，提醒民眾外出記得防曬，並隨時補充水分。

空品方面，明天竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；北部空品區及馬祖地區為「普通」等級。

另外，在基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部及恆春半島沿海有長浪發生機率，浪高仍可以來到4至米，沿海空曠地區易有較強陣風，沿海風浪大，請民眾前往海邊活動時請特別注意安全；適逢大潮期間，中南部及東南部沿海低窪地區請慎防淹水情況發生。

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