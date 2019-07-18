南市本土登革熱病例累計11例 黃偉哲：不喜歡疫情此起彼落

2019-07-18 20:27

〔記者楊金城／台南報導〕台南市今天再確診中西區開山里一例本土登革熱病例，南市至今累計11例；市長黃偉哲說，不喜歡疫情「此起彼落」，現在還未到登革熱高峰期，登革熱防治和孳清一定要徹底。

黃偉哲說，現在才是登革熱流行期的初期到中期階段，高峰期是在9月、10月，現在才7月中而已，對於疫情防治真的是要特別審慎。

登革熱病例的感染源在那裡，是疫情調查和防治重點，南市第9例是住在山區左鎮的榮和里，黃偉哲說，第9例的活動史和居住地跟先前的病例是沒有連結性的，讓人隱憂。

黃偉哲強調說，全市一定要動起來，再努力擴大病媒蚊孳生源清除的工作。

台南市民政局長顏振標今天也在北門區宣導孳清重要性，空酒瓶、祭祀的花瓶、屋頂排水溝鎮等隐性孳生源一定要找出來。北門區在4年前台南市登革熱大流行時，是全市37區中唯一沒有病例的行政區。

西港區公所也在今天舉行登革熱防治教育訓練暨實務教學演練，請來幼兒園小朋友化身為「巡、倒、清、刷」四超人宣導孳清，由小朋友告訴家裡長輩登革熱防治重點，讓西港區從小至大從幼至老一起做好登革熱防治工作。

西港區長林耿漢並與各里里長帶領環保志工分組進行實地孳清講解及演練，對沿路住家、市場、空地確實找出積水容器。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法