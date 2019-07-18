指考分數出爐 捨交大拚指考 建臺學子可望上台大

2019-07-18 21:03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣私立建臺高中學子今年甄選管道（繁星、申請）已有7成3學生考取大學，指考僅72人應考，指考成績今天公佈，校方預估5人可上台灣大學、國立大學20人；其中，胡昭泓放棄國立交通大學，選擇拚指考，可望錄取台大。

校方表示，劉亦翔、李昊兩位同學只考國英數三科，其組合高達271.5及271.2分，平均90分以上，徐郁琦三科亦高達261.25分，三人均有機會錄取台灣大學財金相關學系；胡昭泓、陳俊佑錄取台灣大學工學院；楊皓荃預估錄取交通大學工學相關科系；黃韋博、黃詩晴可望如願錄取政治大學法商學系。

劉亦翔於學測時失常，4科只考出48級分，當下立即專心準備指考；他說，財金等商業科系是他唯一目標，所以就選考國英數三科，專心準備，全力以赴，考出高分。

胡昭泓於申請入學時已錄取國立交通大學奈米科學系，但懸壺濟世之心仍不斷在心中吶喊，毅然決然放棄，選擇拚指考，雖然可能以些微差距無法如願考取醫學系，但他表示，至少努力過、沒有遺憾，上台大也很開心。

黃韋博、黃詩晴2人表示，學測成績失常，遠差於校內模擬考成績，當時很挫折、難過，但在師長鼓勵下，化挫折為動力，收起受挫的心情，彼此互相鼓勵提醒，以謹慎積極的態度一同準備，考出佳績，希望再續同學緣。

校方表示，應屆畢業生已有180名為準大學生，包含醫學系4人，台大1人，清大2人，交大7人，成大2人，政大1人，國立大學61人；加上指考，台成清交政可望再增8人，共20人，較去年更為進步。

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