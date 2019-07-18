法拉貝拉馬+魔術+劇團 壽山動物園週日節目夢幻

2019-07-18 20:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕壽山動物園將於7月21日結合7月主題動物「法拉貝拉馬」推出「小一號就是萌」主題活動，搭配氣球魔術、及蘋果劇團演出，熱情邀請大朋友、小朋友，到壽山跟動物朋友們開心一夏。

壽山動物園主任莊絢智說明，本月主題動物是萌翻全場的迷你萌主「法拉貝拉馬」，有著水汪汪大眼睛與長睫毛，豐富亮澤的奶油毛色與永遠長不大的圓短超Q身材，讓大小朋友都成為牠的超級粉絲。

莊絢智表示，當天會介紹馬的睡覺姿勢、如何判斷馬的情緒等知識，由專業人員為大家現場解說法拉貝拉馬的生活點滴及照養心得，現場並舉辦有獎徵答，認識法拉貝拉馬之餘，還有機會把馬造型氣球帶回家。

園方另邀請氣球魔術師「丁丁」，帶來耳目一新的氣球特技「人入氣球」，丁丁還會帶領現場大小朋友、一起用五顏六色的氣球摺出屬於自己的動物造型氣球並取名帶回家！當天高市環保局也請來蘋果劇團，用舞台劇方式帶來「兒童環保劇場、童書奇緣」劇場。

莊絢智指出，壽山動物園暑假期間（即日起至108年9月1日），每週六、日營業時間延長至晚上8點 （7：30停止售票），下午4點半後購票即享星光票半價優惠，每週六晚間6點30分至8點都有動物夜間劇場表演及精彩的主題展演，歡迎大小朋友來體驗不一樣的夜間動物園，詳細訊息可上壽山動物園網站http://zoo.kcg.gov.tw 或壽山動物園臉書粉絲團查詢。

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