大學指考成績出爐 新北3榜首高中都選在地就學

2019-07-18 19:40

〔記者周湘芸／新北報導〕108年度大學指考成績今天出爐，新北市今年共4831名學生參加考試，社會組榜首為就讀於北大高中的李承翰（456.6分，不採計英文） 及板橋高中的周映彤（450.5分，不採計歷史）；自然組榜首為就讀於板橋高中的莊鳴鐸 （442.4分，不採計英文）。教育局表示，近年輔導學校提出多項創新方案，此次3位榜首皆為在地就學學生，可見校方的方案有效。

周映彤平時對國際議題感興趣，曾參與新北市模擬聯合國會議，原本大學申請已錄取政大國貿系，但仍參加指考以國文96.8分的成績，將選填台大國際企業學系為第一志願。

莊鳴鐸因熱愛物理，高二時曾以「探討強制渦流中浮體上升之變化」為題參加科展比賽，奪新北市特優及全國團隊合作獎，更曾榮獲新北市學科能力競賽物理組第二名佳績，希望選填台大電機系成為工程師。

永平高中自然組榜首高緯此次第二類組五科總分達422.2，從小對英文有高度熱忱，高二因興趣進入數理實驗班，平時除上網搜尋數理方面的的英文影片和文章，還會彈鋼琴紓壓、音樂創作，目前以台大數學系為第一志願。

格致高中自然組榜首李亮佑（408.65分，不採計化學）自幼立志從醫，醫學系及藥學系是其不二選項，曾參加過AMC數學或北區物理競賽獲取佳績。同校社會組榜首林誌鈞（419.3分，不採計英文）高中曾參與學校英語辯論、模擬聯合國等活動，志願以政大法商學院為主。

教育局提醒，參加大學考試分發入學的考生應於7月19日至7月28日繳交登記費，7月24日至7月28日網路登記分發志願，各校錄取名單於8月7日公告於考分會網站。

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