高雄「幸福小黃」起跑 接送偏鄉人搭公車

2019-07-18 19:19

〔記者洪臣宏／高雄報導〕偏鄉公共運輸不便，高雄市林園區「幸福小黃」今天起跑，公車式小黃跨越4個里，深入路網末端滿足旅運需求，比照公車一段式收費12元，方便民眾接駁R3線公車。

起跑儀式今天在廣應廟前廣場舉行，高市府交通局局長鄭永祥、公路總局高雄市區監理所所長陳崑山、市議員韓賜村、王耀裕及林園區里長聯誼會主席洪進財等多位里長及民眾觀禮。

「幸福小黃」起訖點為林園區公所、沿海路中門里7-11超商，跨越王公、廣應、林家及龔厝里，全長約6公里，沿途設10個站，每天有16班次（來回），比照公車一段式收費12元（65歲以上長者免費），目的為方便民眾接駁R3線公車。

「幸福小黃」推手韓賜村指出，許多鄉親位處路網末端，搭乘公車相當不便，因而向交通局爭取公車式小黃，經交通局協調公路總局公共運輸計畫補助，由公路總局補助經費85％、林園區公所負擔15％，讓「幸福小黃」得以上路。

鄭永祥表示，以往推動公共運輸偏重公車，但有些長輩上下車不方便，這次配合公路總局計畫，由公車式小黃延伸偏鄉，不僅上下車方便，且提供更舒適服務，方便民眾就醫、採購、洽公。

林園區公所表示，有些地區因道路狹窄，公車無法進入，公車式小黃則不受限制，也解決偏遠地區公車乘載率低的問題，減少民眾下車後步行距離，對老年者、行動不便或是攜帶大型行李的民眾更方便、安全。

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