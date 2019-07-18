剛果民主共和國伊波拉恐擴散 台灣一年51人次往返兩地

2019-07-18 15:30

〔記者林惠琴／台北報導〕剛果民主共和國（DRC）伊波拉疫情告急！世界衛生組織（WHO）召開緊急專家會議，鑑於疫情有擴散風險，在台灣時間今日凌晨宣布剛果民主共和國伊波拉病毒感染疫情為國際關注公共衛生緊急事件，由於一年約51人次來往於台灣與剛果民主共和國，我國衛福部疾管署提醒民眾注意。

WHO表示，剛果民主共和國院內感染持續、檢測及隔離不及時、局勢不安定、邊境漏洞及高人口流動率等因素，皆增加當地傳播風險。

因應WHO宣布剛果民主共和國伊波拉病毒感染疫情為國際公共衛生緊急事件，疾管署副署長莊人祥表示，該署已於今日上午召開會議進行疫情風險評估，針對疫情監測、檢疫措施、感染控制、醫療整備、檢驗量能等相關因應作為進行盤點，並就風險提升預作相關因應整備。

莊人祥指出，去年約51人次來往於台灣與剛果民主共和國，目前剛果民主共和國旅遊疫情建議等級列為第二級「警示」（Alert），建議民眾對當地採取加強防護。

根據疾管署資料，剛果民主共和國近一週新增84例伊波拉病毒感染病例，從去年5月至今 已累計2512例，其中1676人死亡；確診病例中有136例為醫護人員，其中41例死亡。此外，近期北基伍省首府戈馬市（Goma）確診首例及往返烏干達商人確診死亡，顯示疫情有持續擴大風險。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法