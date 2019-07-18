獨家》丟臉！台灣最美麗的風景是「垃圾」？日籍網友po文願買單清理

2019-07-18 15:29

〔記者張軒哲／台中報導〕好缺德！中清路沙鹿交流道慢車道平日僅有機車行經，有民眾看準人跡罕至，竟將家用垃圾丟在此地。旅居台灣的網路自行車作家「色色的日本人的歐吉桑」，騎自行車經過發現沿線垃圾過多，還將此現象在個人臉書發文，甚至想發起騎自行車撿垃圾活動。沙鹿區公所指出，昨日已派員清理，但今日又有垃圾，研議加裝監視器防範。

色色的日本人的歐吉桑旅台多年，是自行車愛好者，臉書常分享個人騎行車文章，在網路頗有名氣。他騎完中清路後PO文「將將，這是我平常喜歡騎單車的路線，馬路兩旁有超多的垃圾，好恐怖！」

他的文章指出，中清路有不錯的爬坡路線，但騎車時看到了超多垃圾，想舉辦單車撿垃圾的活動。但垃圾超多，打算自己安排回收車，貼文一出，引起網友議論，認為丟垃圾的民眾太沒公德心。

沙鹿清潔隊得知後，昨日派員前往機慢車道沿線清理，但市議員楊典忠今日前往勘查，沿線有一包包家用垃圾，有餐盒跟家用垃圾，甚至有一整袋用過的衛生紙，明顯是民眾騎機車行經，將家用垃圾丟在此處，楊典忠表示，民眾不該把垃圾從家裡拿出來亂丟，公共資源不是用來服務私人的違法行為。

沙鹿區清潔隊指出，此路段之前是不定期巡檢清理， 現在每天都派員巡檢，也會加裝監視錄影機，呼籲民眾別再亂丟垃圾。

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