大學指考成績公布 中興高中施凱翔成績大躍進

2019-07-18 13:48

〔記者佟振國／南投報導〕大學指定科目考試成績今天公布，南投縣國立中興高中第三類組施凱翔6科成績415.65分，是全校該類組第一名，施凱翔的學測成績4科47級分並不突出，高中校排成績也僅前37％，在不利繁星及個人申請的情形下，只能在指考拚出好成績，也成為師長眼中最大黑馬。

中興高中今年有127人參加指考，今天成績公布，第一類組全校最高分郭汶樺6科449.35分、第二類組最高分鄭晧恩5科366.2分、第三類組最高分施凱翔415.65分，郭可望錄取中字輩大學經濟系，鄭、施則可錄取清大、交大或成大等頂尖大學數學、化工等科系。

最令人刮目相看的則是施凱翔，高中在校成績中等，校排前37％，大學學測4科47級分也不突出，不利大學繁星與個人申請入學，就將目標擺在指考，今天成績公布，昨晚一度緊張失眠，家中沒網路，家住埔里的他也沒到學校，直到近中午學校打電話報喜訊，他才歡天喜地，放下心中大石，大學希望能讀數學系，校方認為可上清大或交大。

郭汶樺則是新住民之子，學測4科50級分；校排前10％，參加大學繁星未能如願摘星，但他立刻收拾心情為指考努力，最後2個月完全不碰手機，考完指考也立刻打工幫忙家計，興趣是經濟系，可望錄取國立中字輩大學，減輕雙親的負擔。

鄭皓恩學測4科52級分；校排前4％，大學繁星未能如願上交大材料工程，也轉拚指考，366.2分為該校第2類組最高，可上清、交部分科系，未來計劃拚轉系，一圓最有興趣的材料工程領域。

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