深海熱泉古細菌 助中研院研發百倍速基因定序技術

2019-07-18 12:04

〔記者吳亮儀／台北報導〕隱藏在2500公尺深海熱泉內的嗜熱古菌，竟成了加速基因定序和準確度的關鍵！

中研院生物化學研究所今天發表新的DNA定序新方式，利用一種在東太平洋、墨西哥阿卡普爾科（Acapulco）附近深海熱泉發現的嗜熱古菌所產生的酵素，利用牠的聚合酶催化基因定序反應，再以質譜技術證實定序反應可連續不中斷，讓往往需耗時多天才能完成的基因定序，縮短到數小時、甚至幾分鐘就能完成。

中研院生物化學研究所特聘研究員、院士蔡明道指出，這個新方法可加速基因定序的速度，舉例來說，現在要定序1個鹼基約5分鐘，利用新方式定序，耗時不到5秒鐘，速度加快60倍到100倍。

目前市面上最常用的DNA定序法有兩個主要侷限，第一是必須分二階段進行，二是須使用化學藥劑，但這讓定序的成本增加、速度變慢，讀取DNA鹼基對的數量也較少。

DNA聚合酶是生物進行複製DNA時所使用的酵素，蔡明道說，利用深海嗜熱古菌產生的酵素來改善，可讓基因定序更快、更準確。

研究團隊也強調，這項技術的關鍵步驟在於反應過程中的中間產物也可被直接偵測，因而免掉了分二階段進行。

中研院也和國內生技公司合作，並為這項新技術申請專利。體學生物科技公司董事長李鍾熙說，這新技術在實驗室很順利，但要實際商業化仍需幾年時間，不過未來若實際商業化，可在全球每年數百億美元的市場上佔有一席之地。

基因定序應用包括健康管理、癌症標靶用藥參考、個人化醫療等，以及環境檢測等方面。

這項研究論文在上月20日刊載於《自然科研通訊–生物學期刊》（Nature Research-Communications Biology）。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法