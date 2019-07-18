丹娜絲今最逼近台 嘉義以南、蘭嶼、恆春半島發布豪雨特報

2019-07-18 09:23

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今天是丹娜絲颱風最靠近台灣的時候，中央氣象局表示，今天受外圍環流影響，各地都會有斷斷續續的降雨，東半部、南部、中部以北山區會有局部性大雨，午後在熱對流加持下，嘉義以南、蘭嶼、恆春半島可能遭豪雨來襲，氣象局已針對上述地區發布豪雨特報。

氣象局簡任技正伍婉華說，今天清晨到白天丹娜絲較強的對流雲系都在蘭嶼一帶，蘭嶼過去3小時累積雨量已達100毫米，相當於豪雨等級雨勢，要留意的是，今天受颱風外圍環流影響，各地都會有間歇性降雨，東半部、南部、中部以北山區會有局部性大雨，下午過後除了外圍環流影響，午後熱對流也會延長降雨時間，嘉義以南地區、蘭嶼、恆春半島都要留意有豪雨等級雨勢。

位於菲律賓西邊低氣壓目前仍持續發展，外界關注是否會增強為熱帶性低氣壓或今年第6號颱風。伍婉華表示，低氣壓今天白天仍有持續增強情形，有機會增強熱帶性低氣壓，但今晚到明天因接近陸地、海溫不夠高、垂直風切過大等不利發展的環境，因此各國預測都認為其增強為輕颱機率降低。

氣象局說，無論菲律賓西邊的低氣壓有沒有增強為熱帶性低氣壓，今晚起到明天都會北抬，並影響台灣天氣，尤其中南部、花東地區可能遭受大雨或豪雨侵襲，北台灣也有斷續降雨，但具體影響程度仍要持續觀察。

氣象局表示，目前輕颱丹娜絲位於鵝鑾鼻東北東方330公里海面上，近中心最大風速每秒20公尺，相當於 8 級風，瞬間最大陣風每 秒28公尺，相當於 10 級風，7級風暴風半徑150公里。氣象局提醒，今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及南部沿海地區有長浪發生；附近各沿海空曠地區易有較強陣風，前往海邊活動應特別注意安全。

此外，今天適逢大潮期間及丹娜絲颱風影響，中南部及東南部沿海低窪地區要慎防淹水。

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