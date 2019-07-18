LINE驚傳大當機！ 網友哀嚎：登到罵髒話了

2019-07-18 09:17

〔即時新聞／綜合報導〕LINE在今天上午8時58分左右，傳出電腦版當機的消息，許多網友在PTT上回報無法使用的情形。據了解，原本已經登入的帳號無影響，但部分登出的帳號無法再登入。

許多網友在PTT上表示，LINE帳號無法登入，「我登到罵髒話了」、「我們公司也不行」、「+1登不進電腦版」、「無法登入 卡在網路環境」、「全公司人員都上不去」。但也有網友說，原本已經登入的使用正常，「早登的可以 晚登的登不了 可以下班了」、「我沒登出過的 目前可以用」、「現在是卡登入 不是LINE不能傳啦」。

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