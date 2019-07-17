丹娜絲漸遠離！週四各地仍雨 留意南海新「熱帶擾動」

2019-07-17 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕輕颱「丹娜絲」路徑持續東移，對台影響降低，中央氣象局今（17）晚解除陸上颱風警報，但明（18）日受其外圍環流影響，各地仍有雨勢，且南海有另一個低壓擾動正在發展，有機會轉為熱帶性低氣壓甚至颱風，提醒民眾注意相關訊息。

中央氣象局預報，明天受颱風及其外圍環流影響，「東半部」有間歇性降雨，「南部」及「中部以北山區」也有局部降雨，「南部山區」午後降雨較明顯。

第5號颱風「丹娜絲」今天20時中心位在鵝鑾鼻東南東方約350公里之海面上，預計明天往北通過台灣東部海面，週五（19）上午逐漸遠離台灣，不過路徑仍具不確定性，請民眾隨時留意最新氣象資訊。

天氣風險公司指出，菲律賓西方有個「91W熱帶擾動」，未來有機會發展為熱帶性低氣壓，並受大環境的牽引往北走。明、後天受其環流影響，東部將有雨勢，而這個擾動預計週五、六（20）逐漸向北進入台灣海峽，若依此路徑，中南部山區可能會出現大量降雨。

溫度方面，明天北部27至33度，中部26至33度，南部26至32度，東部27至31度；連江縣26至29度，金門縣27至33度，澎湖縣28至31度。

紫外線方面，澎湖縣達「危險級」，15分鐘以內的曝曬，可能造成皮膚、眼睛的傷害；其他地區為「過量級」，促成傷害的曝曬時間為20分鐘內。提醒民眾做好防曬工作，避免在10點至14點間在烈日下活動。

空氣品質方面，受颱風及其外圍環流影響，作為迎風面的北部空品區、宜花東降雨明顯，降雨洗除作用影響下為「良好」等級；竹苗為「普通」等級；中南部位在下風處，容易累積污染物，空品較差，為「橘色提醒」等級，其中「中部及雲嘉南沿海地區」受強風影響，易發生揚塵影響空氣品質，揚塵影響程度仍視降雨情形而有所變化。

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