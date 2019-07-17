「喵星人」降臨蘇榮日照中心 老人家的心被萌樣融化了

2019-07-17 23:29

［記者江志雄／宜蘭報導］一般寵物陪伴以「汪星人」（狗）居多，現在另有「喵星人」（貓）新選擇，台灣地理永續再生發展協會理事長邱奕浩17日帶著他培訓的「喵星人」，造訪台北榮總蘇澳分院日照中心，老人家看到貓咪萌樣，忍不住伸手抱抱，展露久違笑顏。

台灣地理永續再生發展協會參與野生動物救護及野放，邱奕浩還自設臨時中途之家，目前飼養十隻流浪貓，挑選性情較穩定加以訓練，連日來帶到多家安養機構與長輩互動，成為老人家的開心果。

邱奕浩此行帶著黑貓「白白」、花貓「露露」，到北榮日照中心參加寵物陪伴活動，中心事先賣關子，告知長輩們會有「喵星人」報到，每人滿懷期待，直到「白白」、「露露」現身，才知是可愛貓咪蒞臨。

多名高齡爺爺、奶奶，平時看起來鬱鬱寡歡，看到可愛貓咪爭相抱抱，「喵星人」乖乖躺在懷裡，冷不防的「喵」叫聲，讓老人家笑開懷，大讚牠們是乖小孩。

邱奕浩說，寵物陪伴扮演醫藥治療的輔助角色，狗、貓都是不錯選擇，相較之下，貓的體型小、重量輕，方便長者抱抱，若訓練有素，性情比較穩定，不太會暴衝，更適合陪伴失智、失能老人。

邱奕浩說，老人家擁抱「喵星人」時，可強化手關節及肌肉群，並打開心房重拾笑容，有助於活絡身心。

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