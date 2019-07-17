陸軍樂隊在國家音樂廳登台演出 「聯勇之花」成嬌點

2019-07-17 19:56

〔記者黃欣柏／台北報導〕今年適逢古寧頭戰役70周年，陸軍司令部今特別在國家音樂廳舉辦「大漢天聲—紀念古寧頭戰役70周年暨軍樂隊訓練成果音樂會」，廣邀國防部各級將領、駐華使節、武官、受訓外籍學生及部隊官兵入場欣賞，其中最受注目的是曾被封為「聯勇之花」的陸軍上士楊喬琳也參與本次演出，成為全場焦點。

據悉，楊喬琳過去曾任584旅通信兵，2012年在屏東恆春保力山三軍聯訓時接受媒體採訪時，甜美長相吸引各界注意，因而被封為「聯勇之花」。事後楊喬琳轉入陸軍樂隊服役，2016年還曾擔綱演出陸軍微電影女主角，如今已晉升為上士。

陸軍司令部表示，本次音樂會首先登場的是由國立台南大學音樂系教授侯志正創作的「 英雄詩篇」大型管樂曲，該曲運用管樂渾厚嘹亮的音色來呈現先烈志士慷慨赴戰的精神，完美詮釋了國軍「不畏戰、不怕死、愛國家」的高尚志節。

在「英雄詩篇」之後，則陸續由陸軍樂隊、國家交響樂團成員吳庭毓、男中音巫白玉璽與次女高音翁若珮表演，採用合奏、獨奏、重唱等方式演繹，讓全場聽得如癡如醉。 其中，第7首曲目「守護進行曲」是由陸軍樂隊下士李錚治譜寫，充分表達了戰士竭力捍衛珍貴人事物、努力不懈面對挑戰的精神。

陸軍司令部特別提到，為了滿足南部地區的聽眾，陸軍特別結合衛武營藝術中心的演出檔期，後續將在8月1日安排南部場次音樂會，相信屆時將可為南部聽眾帶來一場精彩悅耳的音樂饗宴。

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