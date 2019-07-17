「海景第一排罰單五萬起！」 海巡署創意P圖嚇阻網友

2019-07-17 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕輕颱丹娜絲正來勢洶洶地逼近台灣，氣象局已於今日上午11點30分發布陸上颱風警報，有些白目民眾喜歡在颱風接近時至海邊觀浪，臉書粉絲專頁「海巡署長室」今日中午po出1則聳動的貼文，提醒民眾颱風天請待在家裡避難，不要到海邊觀浪，以免生命受到威脅，還要吃上昂貴的罰款。

該粉專上傳了1張創意p圖，將輕颱丹娜絲化為兇猛的女鬼，張牙舞爪地撲向正在觀浪的民眾，圖片上方有著聳動的標語「海景第一排，不歡迎欣賞，海巡提醒，罰單五萬起」，下方則有大大的「丹娜絲」、以紅字寫著「趕快回家囉，7月17，警報發布，入侵全台」，整張圖看起來就好像是恐怖鬼片的電影海報一樣。

該粉專在貼文中表示「在颱風準備肆虐之際，卻有許多民眾選擇到海邊從事觀浪等行為，這一直是海巡最不願見到的狀況，一陣陣可怕的巨浪，隨時都能要人性命；截至目前為止，我們已在海邊勸離了『1127』人！」，並提醒民眾記得儲備3天份的食物與隨時關心颱風最新動態。

網友們看到照片中的女鬼雖然被嚇了一跳，但仍大讚「好有創意啊」、「這個小編很可以！很高興看到政府換種方式溝通了」、「很有創意 但海報有點可怕」、「請民眾自動遠離海邊，免得海巡弟兄疲於奔命，加重勤務，將心比心，不要自添麻煩！」、「有創意，我看到都不敢去海邊了」、「很有警惕作用，也有創意」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法