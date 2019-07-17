丹娜絲颱風》高速公路7路段將視風力降低速限或封閉

2019-07-17 19:30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中央氣象局已發布輕度颱風丹娜絲海上陸上颱風警報，七級風暴風半徑達150公里，交通部高速公路局已成立應變災害指揮中心，將會針對強風狀況實施交通管制應變作為。高公局表示， 國道1號汐五高架、五楊高架、國道5號頭城－蘇澳等5處A級路段，及國3香山－快官、國4全線等2處B級路段 ，將依據平均風速不同，實施降低車輛速限，甚至封閉路段等管制措施。

依據「高速公路強風管制作業規定」，A級路段包含國道1號汐五高架、五楊高架、373K以南至高雄港連絡道、國道3號高屏溪橋以南及國道5號頭城至蘇澳，B級路段包含國道3號香山至快官及國道4號全線。

高公局表示，A級路段平均風速達7級以上，速限將降至70公里，並禁止大型車行駛高架路段；平均風速達8級以上，速限降低至40公里，持續禁止大型車行駛高架路段；若平均風速達10級以上，則封閉禁行該路段。B級路段平均風速達7級以上，速限降至70公里，並建議大型車改道行駛；平均風速達8級以上，速限降低至40公里，持續宣導大型車改道行駛。

高公局表示，將持續追蹤氣象局發布颱風動態資訊，當風力預計達到強風管制標準時，適時提前發布預警資訊及啟動管制措施，並透過資訊可變標誌（CMS）、標誌車及相關警示設施，告知及導引民眾於相關路段降速、大型車管制及道路封閉等行車管制資訊。

其他高架或河川橋梁路段，高公局表示，會視風力狀況，適時啟動管制作為，此外，颱風會帶來較大雨勢，使行車視線較差，且路面較為濕滑，提醒民眾務必與前車保持適當間距，並事先檢查及保養輪胎，以維雨中行車安全。最後呼籲民眾颱風天儘量減少不必要外出，若有出門需求也請儘量行駛平面道路。

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