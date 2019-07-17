失算！以網友按讚數當妻生日紅包...2小時3.5萬

2019-07-17 14:09

〔記者陳鳳麗／南投報導〕網友力量大！住在南投縣草屯鎮的洪姓網友，在老婆生日剩下最後1個小時到「爆廢公社」臉書社團PO文，由網友按讚數決定給老婆的生日禮金，1個讚1元，限時2小時，網友因他一句「今年超省」，潛水者全浮出水面，共給了3.5萬個讚，他也遵守諾言給老婆3.5萬元紅包，他說：「明年不敢了！私房錢全給了老婆！」

「今天是我老婆生日，我答應她發爆廢公社紅包，1個讚1塊錢！凌晨1點結算！剩大概兩小時，笑屎！哇哈哈今年超省！」住草屯鎮的洪弘哲前日深夜近11點在臉書社團PO出該文，他原以為深夜上網者少，且該社團大多是潛水網友，有回應的人較少，加上只限時兩小時，應該幾千個讚就很了不起，想不到凌晨1點一看差點昏倒。

洪弘哲說，昨日凌晨1點一看，按讚數居然有3.5萬個，嚇到說不出話來，不知這麼多網友是從何處冒出來的？但「願賭服輸」，只好把存了好久的私房錢全拿出來，並在紅包袋上寫著：「老婆，記得對自己好一點，不用謝我，謝網友吧！生日快樂！」

洪弘哲的老婆林珈妃拿到紅包後，還拍下照片PO網，感謝網友幫她要到這樣多的生日禮金，網友同樣很捧場，再給2.5萬個讚。

洪弘哲告訴本報記者，其實老婆拿到生日禮金還是只想到女兒，馬上幫她買了玩具和書，剩下的存起來要當女兒的教育基金，仍捨不得花在自己身上。

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