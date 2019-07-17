高市都發局長在桌面示範「淹水」︰工程治理只是治標

2019-07-17 13:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕颱風將至，高市都市發展局今舉辦防災「空間調適」策略說明會，都發局長林裕益以茶壺跟杯子，在桌面上示範「淹水」，強調工程治理只是治標，國土規劃與空間調適策略才是治本。

都發局今天舉辦國土規畫說明會，由高市都發局長林裕益主持，適逢颱風丹娜絲來襲，林裕益呼籲民眾居安要思危，應做好各項防颱、防災準備。他指出，都市防災治本之道應從「國土規劃」做起，都發局已完成高雄市國土計畫草案，並針對因應氣候變遷，提出「空間調適」策略及行動措施。

林裕益說，因應極端氣候變遷，是當前各城市防災重要課題，而城市防災有3種因應對策，第一為「國土規劃」、是治本之道，從全市系統性防災觀點，評估劃定那些土地適合開發利用，那些土地應加以保育保護，讓民眾居住在安全的地區。第二、第三則是一般採行「工程治理」與「疏散避難」，但屬於治標。

林裕益指出，都發局已完成的高雄市國土計畫草案中，提出氣候變遷空間調適策略及行動措施，包括洪水災害、坡地災害、海岸災害等三面向，提出空間調適策略及其對應調適措施，以提升高雄各災害潛勢地區的防災能力。

他並以水壺倒水方式、現場示範工程治理淹水的狀況，訴求唯有從國土規劃層面，才可更有效避開災害。

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