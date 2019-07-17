大稽查！ 抄出非法獸鋏20具、3件象牙

2019-07-17 14:08

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會林務局與警方本月進行全國聯合稽查，在高雄和台北共查獲20具非法販售的獸鋏，台北則查獲象牙3件市價約34萬元，林務局指出，以獸鋏獵捕保育類野生動物，最重可處5年以下有期徒刑，併科罰金100萬元以下。

農委會林務局表示，從7月1日到7月14日為期2週，協調全國各縣市政府及警政署保安警察第七總隊，同步進行野生動物違法商業獵捕、販賣以及陳列、展示保育類野生動物產製品的大規模稽查行動，並對全國農具店及五金行等店家，進行獸鋏販售稽查，以遏止非法獸鋏對野生動物可能造成的威脅。

林務局指出，兩週來合計動員1474稽查人次，共查訪447家山產、農具及五金行等店家，其中台北市動物保護處查獲保育類象牙產製品3件，其市價約34萬元；另於台北及高雄，共查獲20具非法販售的獸鋏，違法案件都將依野生動物保育法及動物保護法移送法辦並依法開罰，另外還查獲鳥店販賣一般類野鳥及違法飼養保育類野生動物6件，查緝人員將持續追查獵捕來源並依法開罰。

林務局表示，農委會於今年1月9日公告修正「陸域保育類野生動物名錄」，新增台灣朱雀等數種本土動物為保育類野生動物，並調整山羌、台灣獼猴及眼鏡蛇等物種保育等級為一般類；此外，非法獸鋏的製造與販售也一直為社會大眾所關注，因此，本次全國性稽查以野生動物非法商業獵捕、買賣，及動物保護法已明文禁止製造、販賣的獸鋏為重點項目。

林務局指出，依野生動物保育法相關規定，非基於緊急重大農害或原住民傳統祭儀，以獸鋏獵捕保育類野生動物，最重可處6個月以上5年以下有期徒刑，併科新台幣20萬元以上、100萬元以下罰金。

林務局強調，今年起即使台灣獼猴、山羌等調整為一般類野生動物，但仍受野生動物保育法第17條規範，不得任意獵捕及販賣，林務局會持續與各縣市政府、警政單位聯手同步進行全國野生動物保育聯合稽查行動，也歡迎民眾若發向所在地縣市政府1999專線或撥打林務局24小時通報專線0800-000930（您您您救山林）檢舉。

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