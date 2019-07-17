謝「韓粉熱烈支持」... 釣客食堂罷韓累了：開始店休！

2019-07-17 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜有意帶職參選明年總統大選，讓許多高雄人不爽，自主發起罷韓連署，不少當地店家響應罷韓行動，不過卻傳出頻遭韓粉霸凌攻擊，除了先前鬧得沸揚的廣德家香蕉煎餅，森梵鐵板燒昨也貼文稱房東是韓粉，下月被迫關店搬家。未料，今又有一間力挺罷韓的店家「釣客食堂」在粉專宣布「開始店休」，文末還搭配一張「哪裡有問題？腦子嗎？」動漫圖，網友見狀不捨紛紛留言相挺。

「釣客食堂」在文中感謝韓粉「熱烈支持」，已有國稅局、衛生局、消防局及環保局蒞臨，且「全部檢驗合格，請客人安心用餐，愛與老木」，並宣布「開始店休」，另行通知開店時間。

「釣客食堂」在文中也感謝「中天除外」的媒體先進關心報導，以及偉大高雄市民正義相挺，並反嗆「是不是要本食堂做布條寫：吾韓萬歲萬歲萬萬歲（罷免到底）你們才開心？」「是不是要鬥垮高雄市所有不挺店家！你們才快樂？」質疑「你們只想鬥垮這5間店達到殺雞儆猴的目的」。

「釣客食堂」在文中坦言，每當客人離開時一句「老闆加油」都是難以言表的感動，「但是這些堅持能撐多久，能努力到什麼時候？要噤聲不語任人打壓，要沉默不語任人檢舉，為何這些人被訓練成中國文革時期的紅衛兵？」，並稱人是會思考、判斷與分析的，「怎麼那麼容易被洗腦？」接著聲援部分被找碴的罷韓店家，「就在於這些店家去嘴到你們粉粉的爸爸？」

「釣客食堂」在文中質疑，難道「這些不挺的就應該被批評查水表嗎？挺的呢？」並澄清不是默不作聲，而是默默「做對的事情」，反問難道要公開呼籲「以其人之道還其人之身？」這樣「剛好讓遠在對岸那個一天到晚想併吞我們壞人得到好處而已」。

「釣客食堂」在文中強調，「我們會回歸最初」，因為仍必須團結，「但我們真的累了！拜託一下自己辭市長滾蛋吧！本店也懶得罷免你了！」並提醒「別當個腳踏兩條船的人，別讓人民知道只是一個貪婪的傢伙」。

網友見狀留言打氣，「老闆加油！讓大家知道韓粉的水準」、「啊~天吶，我要去吃說，難過」、「這讓高雄人罷韓的意志更堅定不移」、「這張圖真可愛」、「辛苦了！」

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