丹娜絲颱風11:30發布陸警 中心估從宜蘭登陸

2019-07-17 11:33

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年第5號颱風丹娜絲持續逼近台灣，中央氣象局表示，丹娜絲上午腳步加快，且路徑自昨晚開始持續往東修正，預估暴風圈有機會在週四清晨觸碰台灣陸地，且不排除週四深夜中心登陸，氣象局今天上午11點30分已發布陸上颱風警報。

丹娜絲目前位於鵝鑾鼻的東南方約470公里之海面上。近中心最大風速每秒18公尺（約每小時65公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風，七級風暴風半徑150公里。

根據最新氣象資料顯示，丹娜絲目前中心在鵝鑾鼻東南方海面，向西北移動，其暴風圈朝巴士海峽接近，對台東、恆春半島及屏東地區將構成威脅。陸上警戒區包括台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、屏東地區應嚴加戒備並防強風豪雨。海上警戒區為巴士海峽、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）及台灣海峽南部航行及作業船隻請嚴加戒備。

預報員陳伊秀表示，由於太平洋高壓東退速度比預期還快，因此丹娜絲路徑持續往東修正，目前朝北北西移動，預估颱風中心有機會在宜蘭一帶登陸，但若高壓持續東退，登陸機會也會跟著降低。

氣象局預估，今天東北部整天有陣雨發生，要留意較大雨勢，北部及花東也有局部降雨，西半部則要留意有36度以上高溫。

值得注意的是，昨丹娜絲經過呂宋島時，高層雲系未被陸地攔截，反而與南海低壓帶整合成低壓，氣象局預估，有機會增強為熱帶性低氣壓或今年第6號颱風百合（Nari，南韓命名），並持續往北，朝台灣方向前進，成為雙颱擾台局面。

週四、週五是丹娜絲最靠近的時候，但結構因先前碰到呂宋島已減弱許多，今天東半部有間歇雨勢，週四北部、東半部、南部有陣雨，甚至有局部大雨發生機率，苗栗、嘉義地區時晴時雨，要留意中午過後有雷陣雨，週五天氣則要看菲律賓西邊熱帶系統決定，氣象局預估，這一天雨勢會最明顯，尤其中南部要特別留意。

週六受到菲律賓西邊低壓影響，南部仍有局部大雨發生機會。下週日到下週二各地雨勢可望趨緩。

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