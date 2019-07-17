將有雙颱接力襲台？ 氣象局這樣說

2019-07-17 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風即將襲台，氣象局今上午表示，預計將在上午11時30分發布陸警。由於目前丹娜絲颱風旁邊還有一個低氣壓發展，針對是否會有雙颱出現，氣象局則表示，不能完全排除，若這個颱風成形，將會是第6號颱風百合。

菲西低壓若成颱 將成6號颱百合

據氣象局今上午8點半發布的警報指出，颱風中心今上午8點位於恆春南南東方約500公里海面上，以每小時16公里速度向北北西進行，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒18公尺（約每小時65公里），相當於8級風，7級風暴風半徑150公里，對巴士海峽、台灣東南部海面及台灣海峽南部將構成威脅。

氣象局指出，目前除了丹娜絲颱風以外，還有一個低氣壓發展，其中含有一些雲系甚至低壓中心，情況比較複雜，不排除未來可能增強為熱帶性低氣壓，甚至於再增強。針對媒體追問是否有機會出現雙颱？氣象局則指，位於菲律賓西側的低壓，在丹娜絲持續北上過程中都會有交互作用，由於目前整合程度還不算明顯，對台影響仍有待評估，目前尚未完全排成發展為颱風的可能，若這個颱風成形，將會是第6號颱風百合。

氣象局也提到，丹娜絲昨天晚上靠近菲律賓呂宋島時受到地形影響，低層留在東邊成為目前的丹娜絲，高層雲系則是移到菲律賓西邊，目前還在大低壓帶中，估計未來將形成一個新的低壓，今明兩天不排除會增強為熱帶性低氣壓，但還需要一點時間。

氣象局表示，由於丹娜絲與新的低壓都在同一個大低壓帶中，預計丹娜絲往北走時，將牽引新的低壓動起來，影響台灣天氣。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法