丹娜絲北轉撲台 氣象局：11：30發布陸上颱風警報

2019-07-17 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕今年第5號颱風「丹娜絲」已在東南方海面，距恆春不到500公里，持續北轉撲向台灣，氣象局表示，將在今（17日）上午11點30分發布陸上颱風警報。

根據最新的氣象觀測顯示，輕度颱風丹娜絲中心氣壓995百帕，今上午8點的中心位置在北緯18.2度，東經123.3度，即在恆春的南南東方約500公里之海面上，七級風暴風半徑 150公里，目前以每小時16公里速度，向北北西進行，丹娜絲持續逼近，氣象局表示，若此颱風行徑無特殊變化，今11時30分發布海上陸上颱風警報。

氣象局指出，丹娜絲前身為「季風低壓」，故颱風外圍風速較大，由於颱風所處環境較為複雜，未來強度發展有限，但也增加路徑預報之不確定性，今起基隆北海岸、台灣東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及南部沿海地區將有長浪發生，各沿海空曠地區易有較強陣風，鄰近海域風浪亦明顯增大，民眾前往海邊活動應特別注意安全。

由於今至週五（19日）適逢大潮期間，臺灣中南部及東南部沿海低窪地區請慎防淹水，而彰化以北至桃園地區則有焚風發生的機率。

目前各國氣象機構預測大致都趨向台灣東部，日本氣象廳路徑最為東邊，預測登陸宜蘭或掠過東北角，氣象局則認為登陸宜花交界，美軍研判在花東一帶登陸。

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