高雄十大奇冰出爐 潘恒旭：絕對都是高CP值

2019-07-17 09:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕「2019高雄十大奇冰」冰品競賽評選結果出爐！經過第一階段網路票選、第二階段評審團試吃，分別在一般冰品組、創意冰品組各選出5組優勝店家，各有不同特色，高市觀光局長潘恒旭背書，衛生、安全、創意兼具，絕對都是高CP值。

高市觀光局說明，十大奇冰優勝店家不分名次，分別為一般冰品組的大碗公冰「30倍招牌大碗公冰」、岡山青葉冰城「香綿水冰」、Kaju義式手作冰淇淋「綜合野莓冰淇淋」、皇冠冰城「火焰山鮮果霜淇淋」、宏美冰果店「布丁紅豆牛奶冰」；創意冰品組的津芒果冰品店「綠西龜」、知覺優格「知覺芒果優格冰雪糕」、冰塔B-TOD「桑椹鳳梨」、御前上茶「抹茶聖代雙重奏」、東門茶樓「極盛抹茶雪花冰」。

此外也評選出5名佳作冰品，分別為白木舟手工輕纖冰淇淋「沙漠之泉」、張家豪台式功夫甜品「芋頭牛奶冰」、太和元氣冰品「Money冰」、鹿仔草冰店「鹿仔草水冰」、Genia優質手作「美式霜淇淋經典杯」。

高市觀光局長潘恒旭表示，本次評選不但看重冰品特色與高雄的連結性，也針對食材選用與用料上仔細考究；而在創意冰品組的評選上，除了要具有創意、賣相之外，更著重創意與口感上的平衡。這次獲選推薦的店家絕對都是高CP值的冰品，而且都有通過市府衛生局的衛生安全講習，品質有保證。

評審之一的甜點主廚郭士弘指出，店家秉持著用心堅持及用料實在，對於冰品的執著，保持著求新求變的信念！各店家在紅豆與芋頭這種食材上，大多掌握到口感軟而不爛，甜而不膩，非常好吃！

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