丹娜絲90度轉彎撲台 嚴防致災降雨 還有另一中心形成中

2019-07-17 09:02

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局昨深夜針對今年第5號輕度颱風「丹娜絲」發布海上颱風警報，今日清晨則開始以接近90度的角度北轉，加速朝台灣南部海面移動，未來幾天新竹以南11縣市暴風圈侵襲機率都突破80%。氣象專家吳德榮則指出，「丹娜絲」及其外圍環流有為局部地區帶來「致災性降雨」的潛勢，且季風低壓環流內有「另一中心」在呂宋島西方形成，並預測向北進入台灣海峽影響台灣。天氣風險公司分析師賴忠瑋也指出，副中心的環流正在建立，且主要水氣和雲系都在副中心環流周圍。

丹娜絲屬虛胖颱 強度弱但環流廣大

據氣象局觀測，丹娜絲今日清晨開始以接近90度的角度北轉，加速朝台灣南部海面移動，全台雨勢越晚越明顯，預估颱風18日可能會從宜花附近登陸；在未來120小時內，台灣幾乎整個西半部都納入紅色警戒範圍中，新竹以南11縣市暴風圈侵襲機率都突破80%，其中恆春地區高達95%，屏東91%，高雄、台東、台南、雲林、嘉義、台中、彰化87%也都接近9成，新竹也有高達83%。

天氣風險公司分析則指出，丹娜絲颱風屬於「虛胖颱」，強度弱但環流廣大，且在西南季風加持下，水氣充沛，「雨的影響」遠大於風。天氣風險管理公司總經理彭啟明也針對颱風影響熱區、時間點指出，18日（週四）東半部、19日（週五）中南部山區須留意大量累積降雨，至於路徑方面，依目前趨勢來看，北上直接影響台灣的機會還是較高，但不管是否登陸，降雨熱區還是在東部和南部，預估風雨會影響到週日。

吳德榮今日在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文則指出，「丹娜絲」及其外圍環流有為局部地區帶來「致災性降雨」的潛勢，明日起至週六（18至20日）各地皆有陣雨或雷雨，週日至下週二（21至23日））預估「丹娜絲」及其外圍環流雖將遠離，但天氣仍不穩定，且午後對流增強、機率提高。

吳德榮也提到，根據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，在季風低壓環流內有另一中心在呂宋島西方形成，並預測向北進入台灣海峽。天氣風險公司分析師賴忠瑋也指出，丹娜絲颱風中心目前在呂宋島東方海面，但在其西側已逐漸有一個副中心的環流正在建立，且主要水氣和雲系都在副中心環流周圍，由副中心的環流所形成的低氣壓，將是未來幾天的另一觀察重點。

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