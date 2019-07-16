猛！昨日玉山今日雪山 他26小時連攻台灣最高、次高點

2019-07-16 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕在3.6萬平方公里的台灣是全世界高山密度最高的島嶼之一。在268座3000公尺以上的高峰中，3952公尺的玉山以及3886公尺的雪山，分為台灣島上的兩大尖頂，也吸引無數愛山者前往攀登。有山友在短短兩天內獨自單攻攻頂玉山和雪山，讓山友們大呼「神人」，欽佩地說光開車就超累了，居然還可以帶空拍機爬山記錄。

山友「E220TxG320」在網路論壇「mobile01」上分享了他在今年6月21日和22日連續單攻兩座台灣最高峰的遊記。在21日凌晨3點半左右，該山友抵達玉山登山口，便開始一路的摸黑攀登。該山友伴隨漸亮的天光，在將近6點抵達排雲山莊。休息一下後，該山友隨即往玉山主峰前進。當日天氣晴朗，7點15分該山友登頂玉山主峰。逗留15分鐘後開始下山，並於10點左右返抵玉山登山口。

由於當日並沒有接駁車，該山友走回塔塔加停車場，隨即駕車往武陵農場的方向出發。下午5點40分，在該山友開過232.2公里、將近5個半小時的車程後，抵達武陵農場的雪山登山口。該山友表示，「這真的是段開車比爬山還累的行程」。

經過一夜休息，該山友於凌晨4點12分從雪山登山口開始攀登，6點半左右爬至三六九山莊。約7點半時，在黑森林入口稍事休息吃過早餐，8點半時抵達圈谷氣象站。9點13分，該山友登頂雪山主峰，距離他前一日登頂玉山僅差26個小時。

該山友表示，「如果我依照計劃起床而不賴床，或許我可以在24小時內同時出現在台灣的最高峰和次高峰。」話雖如此，眾多山友仍在底下留言對「E220TxG320」表達欽佩之意，「真是高手中的高手」、「大大太強了，您也是神人阿」、「大大的單攻行程太強了」、「光是開車，台北－塔塔加－武陵農場－台北，就飽了」、「樓主雖說是太猛了！但還是建議長途開車，最好有個伴比較佳！」。

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昨日玉山 今日雪山 | 連續二日登上台灣最高點及次高點

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