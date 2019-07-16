台88線明晚施工 屏東往高雄用路人注意

2019-07-16 19:58

〔記者葉永騫／屏東報導〕台88快速道路明晚（17日）8點到18日清晨6點，西向往高雄市夜間施工，萬丹交流道施工時封閉。

公路總局第三區養護工程處說，台88快速道路施工地點從西向14K+804、西向15K+017（屏東往高雄方向，從萬丹交流道到西向大發交流道），萬丹交流道如果在刨鋪外側時，會封閉西向上匝道，請民眾要特別注意。

建議民眾在施工期間可以行駛替代道路，西向往高雄市時，自萬丹交流道下後行駛平面道路188線至大發交流道上，再接台88線往高雄。

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