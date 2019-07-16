辛志平校長及李克承博士故居委外 8月易主經營

2019-07-16 20:04

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市市定古蹟辛志平校長故居和李克承博士故居是竹市古蹟委外首例，因5年合約8月將屆滿，文化局啟動第二次委外後，確定由創謚公司即新橋餐飲集團優先取得簽約權，預即將在8月1日簽約，合約6年得延長3年，8月點交後將進場修繕，預計10月底開館。

新竹市文化局表示，辛志平校長故居和李克承博士故居都屬日治時代建築，文化局完成古蹟修繕後，是第一個共同委外營運的案例，並由「舊是經典」取得5年營運權，從2014年8月開始到今年8月19日止，由於營運期約即將屆滿，市府日前已再啟動第二次委外招標作業，並順利由創謚公司取得營運權。

文化局表示，辛志平校長與李克承博士故居原營運團隊是全台收藏最豐富、最完整的北歐稀有老件手工家具商行，營運5年來，除提供咖啡與輕食服務，也不定期舉辦文創藝廊與講座，每年入館人次超過3萬7000人次，是竹市古蹟行銷的重要代表。

文化局表示，辛志平與李克承故居的委外營運，市府每年可收取210萬元權利金和租金，5年下來已有1050萬元的權利金收入，由於舊是經典不再續約，市府啟動第二次委外招標作業，有兩家廠商申請，最後由創謚有公司即新橋餐飲集團取得優先簽約權，預計10月底開館。

文化局表示，未來創謚公司將把辛志平校長故居定位是學校以外的「學習場域」，透過不同職人、藝術家、料理家、作家進駐，將結合不同的文化體驗課程和季節料理，讓來訪的遊客能認識故居的文史風貌。

此外，李克承博士故居將成為大遠百商圈周邊的充電會所，將邀請李克承博士女兒李麗芳定期展演「草月流」花藝，並提供咖啡糕點，讓故居成為商圈鬧區外的靜謐文化場所。

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