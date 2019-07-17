醫病》思覺失調妄想被下毒 長效針助她重返正常生活

2019-07-17 00:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕30歲的王小姐大學畢業後在自家搖搖杯飲料店工作，卻出現被害妄想，懷疑家人在食物下毒，開始不吃不喝也不洗澡，後來覺得鄰居也害她，天天大吵大鬧，甚至翻桌、拿棍恐嚇，1年半前被強制就醫，確診罹患思覺失調症，但不想住院，經評估接受每月1次的長效抗精神病藥物針劑，並配合居家治療，現病情穩定控制，重拾正常生活與工作，也開始談戀愛。

中山醫學大學附設醫院身心科醫師廖尹鐸指出，思覺失調症是腦內多巴胺失調引起的腦部疾病，是多基因疾病，或是媽媽懷胎時病毒感染、營養不良或濫用藥物等引起，出生後長大遭遇壓力、人際挫折誘發，國人盛行率為1%，發病年齡約在15至30歲之間。

患者會出現妄想，覺得被害、被監控或誇大自我等，出現聽覺、視幻覺，認知功能退化、生活無法自理，常因這些持續對話聲音或是責備聽幻覺，情緒焦躁或對著空氣自言自語，學生可能會常缺課、無法專注、學業退步，成人可能會變得孤僻、工作曠職、或是與職場上他人起衝突等。

廖尹鐸說，思覺失調在急性發病時，思考混亂、語言無邏輯、行為怪異，甚至與人嚴重衝突，又不願配合治療，可能需要強制就醫、住院，但很多人不想住院、也不吃藥，可評估施打長效針劑，與每日服藥效果一樣，都是抗精神病藥物，微調腦內多巴胺、減少妄想、幻覺和衝動性。

長效針劑穩定釋放藥物濃度，可避免患者忘記服藥或用藥服從性不佳的問題，1年復發率降到10%以下，但口服藥則因用藥服從性問題僅40%到50%，但是施打針劑一開始作用較慢、約要3、4週，也可能有患者害怕或不喜歡打針，因此須依患者病情和環境選療法，均有健保給付。

現在新藥物也無傳統認為會全身僵硬、倦怠、反應變睡等副作用，現在患者規律服藥後也看不出異狀，廖尹鐸強調，思覺失調症就像腦部的慢性病，只要患者配合，7成以上都很好的療效，像王小姐現在病情好轉，就像未發病前的情形，針劑也改為每3個月１次施打控制穩定。

王小姐出現被害妄想、幻覺已經3、4年，1年半前除了妄想家人在食物下毒，後來不吃不喝暴瘦、也不洗澡、無法工作，還懷疑鄰居聯迫害，有時會翻桌整桌飯菜，或半夜拿木棍敲牆壁、找鄰居吵架「再這樣我就不客氣！」後來被常制就醫。

王小姐被要求住院，除了她自己不願意，家人也捨不得，後來經醫師評估其病況和家庭功能，給予長效性長效抗精神病藥物針劑，並申請居家治療，每月1至2次醫護前往醫療，王小姐3個月後大幅好轉，心情也變好，半年後重回飲料店工作，她也接受罹病事實，配合治療，自覺情緒起來較大時就諮詢醫護或提早就醫，病情穩定，生活如常。

廖尹澤說，思覺失調症發病時，患者會覺得妄想、幻覺很真實、可怕，但此病就像感冒、腦部不舒服了，其實只要服藥，生活和心情就會改善很多，不要排斥就醫治療。

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