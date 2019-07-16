鄭愁予擊鼓讀詩 盼傳承年輕世代對和平的想望

2019-07-16 21:33

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「我達達的馬蹄是美麗的錯誤，我不是歸人，是過客。」這幾句出自詩人鄭愁予名作「錯誤」，很多人讀過，其實，鄭愁予不止寫詩，更關注和平，今日他在結束2年東海大學駐校詩人前夕，特地擊鼓朗誦和平詩歌，他說，現在或許不再有戰亂，但和平是人類保持永續生存的首要條件，籲當代年輕人不能放棄對和平的想望。

鄭愁予2年前應邀到東海擔任駐校詩人，為期2年的駐校期即將在月底屆滿，離開前夕，東海校方致贈他琉璃製的東大路思義教堂模型；台中市長盧秀燕也前往致意，並致贈繪有湖心亭的漆器；盧秀燕說，她跟鄭愁予有淵源，因娘家在基隆，鄭愁予曾有很長歲月住在基隆，詩作「錯誤」中知名詩句「我不是歸人，是過客」，幾乎耳熟能詳，已經是「國民詩」等級，她說，湖心亭也有「家」的意象，她以台中市長的身分邀鄭愁予未來到台中不再當過客，而能是歸人。

87歲的鄭愁予16歲時隨家人避戰亂，從中國北京遷徙來台，目睹戰地的悽慘，一生寫詩多是從關懷及寄望世界和平為出發，今日他特地擊鼓、帶著與會人士朗誦和平詩歌，鄭愁予說，或許現在已沒有戰事發生，但對和平的關注不能滅，他尤其期盼當代年輕人要深思和平的意義，更要清楚了解和平是無可取代、人類保持永續發展的首要生存條件，年輕人不能停止對和平的想望。

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