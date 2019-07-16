臭歸庄！排水系統變「豬屎尿排放池」 土庫農民抓狂了

2019-07-16 17:54

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣土庫鎮馬公段地勢低漥，遇豪大雨就淹水，農民爭取施作農田排水系統，未料工程還未完工就成了「畜牧場豬糞尿排放池」，尤其連日來異常酷熱，鄰近社區臭成一片，農民及住戶怨聲載道。

為避免豪雨成災，加上雨汛期到了，土庫鎮馬公段1149號等農地正進行「土庫鎮馬光重劃區小給3改善工程」，預計7月17日完工。

工程開工前，土庫公所無預警挖開栽種有農作物的農地施作排水溝，已惹來「農怨四起」，如今尚未完工驗收，剛施作好的排水溝裡竟見滿滿都是豬糞尿，農民傻眼紛紛質問，原來政府花了大把錢施作的排水溝，竟是為了排放「豬屎尿」？

農民林家良說，當地地勢低漥，農民去年底簽署同意書，由土庫鎮公所委託設計發包施作給水排，未料施工前未設置告示牌，直接開來怪手挖開農地，造成10餘筆種植有水稻或花生的農地全部受損，如今完工前未完成驗收，整條排水溝竟滿見豬糞尿。

林家良說，連日來高溫，鄰近農田滿是臭味，若颳起南風，連鄰近社區也都能聞到陣陣濃濃的「臭豬屎味」，讓人「凍袂條」！

雲林縣環保局副局長林武宏今天強調，若有畜牧場未依放流口規定非法排放豬糞尿等排泄物，農民可直接檢舉，環保局也會主動稽查，若污染屬實將視現況依水污法處罰，最重可罰2000萬元，盼畜牧場業者不要輕忽。

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