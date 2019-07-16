屎尿真的變黃金！畜牧廢水澆灌農作年省近五千萬肥料費

2019-07-16 23:11

〔記者楊綿傑／台北報導〕畜牧業所產生的屎尿廢水，若直接排放和川將造成污染，但透過處理轉化為農作肥料，不但可以減少河川污染，還能減少電費支出、化肥使用，農作還能長得更健康、收成更多。環保署推動畜牧糞尿資源化，至今年6月已達施灌農地超過2000公頃的水準，省下13萬包肥料，且示範河川的污染程度也大減，未來2年將於全台10處示範鄉達成百分之百再利用比率。

環保署水保處長吳盛忠表示，推動畜牧糞尿資源化對畜牧業者、農民、環境是三贏局面。對於畜牧業者而言，不但可節省處理廢水時的電費，處理完再利用的廢水，還不用繳水污費；而在農民方面，使用資源化後的畜牧糞尿，化肥、農藥都可減少使用，農作還會因此更健康收成更多，進而獲取更豐厚收入；另也可以減輕環境負擔，因為糞尿所產生氨氮不只有臭味，水質還會遭受污染，政府整治要投入大批經費。

吳盛忠說，目前全國已有716家畜牧場採取畜牧糞尿資源化利用，包括558場取得沼液沼渣作為農地肥分使用同意，91場取得農業事業廢棄物個案再利用許可及67場符合放流水標準回收澆灌植物等。施灌農地面積達2111公頃，施灌水量每年達397萬公噸，每年施灌的氮量約858公噸，相當於台肥黑旺特5號肥料13萬4106包，預估農民每年可省下4559萬肥料錢。

對於環境水質改善，吳盛忠舉例，以今年上半年平均水質與前3年同期比較河川污染指標（RPI）做比較，屏東縣東港溪隴東橋測站由中度污染改善至輕度污染、潮州大橋測站由中度污染改善至未（稍）污染及台東縣卑南溪台東大橋測站由輕度污染改善至未（稍）受污染。因此為加速推動，環保署針對畜牧業集中區域，目標2021年達成範圍內650場，100%的利用比率。

環保署今天也展示運用畜牧糞尿作為肥料的農作物，包括木瓜、火龍果檸檬、綠竹筍、咖啡、紫蘆筍等，農民雖無法現場介紹，但在推薦影片中大讚畜牧屎尿的好處，使用此類有機肥後農作顏色較深，代表營養較好，且產量也增多，農地跟農作都健康。環保署也呼籲有關業者可以加入沼液沼渣作為農地肥分使用的行列，落實循環經濟。

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