醫病》坐骨神經痛到凍未條 注射藥物可緩解免開刀

2019-07-16 21:39

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣大千醫院依統計，發現約八成的民眾都有神經壓迫下背痛的問題，其中坐骨神經痛最為常見，嚴重者可能影響日常生活，後龍診所復健科醫師吳明哲表示，若經醫師評估尚不需開刀的病患，可藉由藥物注射至神經孔、腰椎橫突或硬脊膜外腔，來緩解疼痛，無須麻醉安全性也高。

吳明哲指出，常有病患反應下背痛，每天都坐立難安，此為坐骨神經痛症狀，經常發生在肥胖、年紀大、經常搬重物、長時間彎腰或久坐、以及糖尿病病人的身上，主因是脊椎椎間盤突出、脊椎退化骨刺、脊椎孔狹窄或是腫瘤等壓迫到坐骨神經。

坐骨神經痛典型特徵是腰部脊椎到臀部、大腿、小腿肚直到足踝，出現類似刀割疼痛、觸電麻木、或燒灼熱，嚴重時甚至會造成下肢無力，行走困難、坐臥不安，影響日常生活。

但許多患者因畏懼手術，排斥就醫，導致症狀持續惡化，吳明哲說，若未嚴重到如大、小便失禁，非必要開刀急迫程度時，建議患者可尋求專業疼痛科醫師進行神經阻斷術治療。

吳明哲解釋，醫師會根據病況不同，在超音波顯影下將治療藥物注射至神經孔、腰椎橫突或硬脊膜外腔，來緩解疼痛症狀，過程中無需麻醉、安全性高且在診間即可執行，是飽受坐骨神經痛困擾的病患可與醫師討論的合適療法。

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