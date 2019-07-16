消暑又療癒！暑假來屏東吹冷氣看觀賞魚

2019-07-16 14:13

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣有「養殖王國」美名，其中觀賞魚活體出口產值已逾新台幣10億元，包含周邊產業整體產值更達40億元；以技術與規模層面而言，屏東縣更是台灣觀賞魚之都。

屏東縣政府與民間業者、團體、學校利用暑假共同籌辦「2019屏東縣觀賞魚推廣國際交流賽」，預計有上千隻來自世界各國的觀賞魚、蝦讓民眾一次看個夠，賽事與展覽8月30日至9月1日為期3天在屏東太平洋百貨登場；為比賽暖身，太平洋百貨今天（16日）起至9月1日在館內3樓空橋區等地點，打造水族世界，讓民眾搶先看。

屏東縣政府表示，此次國際交流賽比賽魚種項目分為孔雀魚、鬥魚、羅漢魚、金魚、米蝦5大魚種；而這5大魚種都是台灣觀賞魚育種繁殖改良的主力，其中孔雀魚、金魚改良歷史最為悠久，不論是品種系統、育種標準、競賽標準等均建立完整。

此外，鬥魚近期改良出展示級鬥魚，羅漢魚是多種魚種雜交選育改良而成，在國內多做為風水魚，近年也都建立了統一的鑑賞標準，並在收藏家間辦理交流賽而吸引更多人飼養。米蝦為目前市場上新興寵兒，體積雖小但其價值卻不輸其他魚種，而國內業者在品種開發的實力方面在世界上也是數一數二。

全台約有1000多戶的觀賞魚養殖戶，屏東就佔有7成的比例，縣長潘孟安指出，屏東去年辦理史無前例的國際觀賞魚交流比賽成效斐然，今年更擴大辦理第2屆的國際觀賞魚交流比賽，另外也展示造景魚缸，添加更多元、更豐富的視覺享受。

今年賽事由屏東縣政府指導，屏東縣生技觀賞魚養殖發展協會主辦，屏東太平洋百貨協辦，台灣鬥魚發展協會、羅漢養殖研究會、台灣觀賞魚交流協會及屏東縣生技觀賞魚養殖發展協會共計四大團體共同籌組比賽小組。

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