台南好物前進沖繩搶賺日幣 台南林百貨限定版商品慶祝

2019-07-16 13:18

〔記者劉婉君／台南報導〕台南文創商品及文化將前進日本沖繩搶賺日幣，台南林百貨應沖繩RYUBO百貨之邀，將於23日帶著台南文化及好物，於沖繩舉辦海外展售會，希望藉此讓日本及國際遊客看到台灣與台南的文創魅力，而在台南也同步推出沖繩限定版的紀念商品慶祝。

林百貨表示，根據沖繩縣政府觀光事務單位統計，去年到訪沖繩的遊客達957萬人次，刷新歷史紀錄，此次帶到沖繩的商品包括台南的藺草包，台南人氣職人的手作帆布包林娃娃系列設計商品，及劍獅石敢當等。林百貨鎮店之寶的兩座老櫃，以及老沙發花布椅等，也將以模型方式於沖繩重現，展現台南人好客精神，也希望讓更多人認識台南林百貨的魅力。

在台灣，也有台南獨賣的限定商品，融入台南的鳯凰花台灣香蕉鳯梨圖騰等，以穿著台灣藍白拖和沖繩花襯衫的櫃哥櫃姐為主角，設計出紙膠帶帆布包利貼等文青喜愛的物品，今天和RYUBO百貨取締役營業本部長高岡義泰台南市長黃偉哲等人一同發表。

林百貨指出，沖繩RYUBO百貨社長糸数剛一首度拜訪林百貨時，即非常林百貨的風格，返回沖繩後也推動以城市文化特色做為品牌，為了此次海外展售會，雙方往來十多回，林百貨的大型布條也將出現在沖繩知名景點國際通，宣傳台灣台南好物。

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