台電首度移師離島澎湖 舉辦排球FUN電營活動

2019-07-16 12:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕離島孩子有福了！台灣電力公司今在澎湖縣立體育館，舉辦台電排球FUN電營活動，也是台電首度移師澎湖展開球類夏令營活動，但可惜事前宣導不足，導致原本預定300人參加的梯隊，僅有200人，總工程司胡大民希望明年能達標。

今日夏令營開幕典禮，由活動主席台電總管理處專業總工程師胡大民、副主席澎湖區營業處處長陳慶平共同主持。出席貴賓有澎湖縣議會議長劉陳昭玲、議員陳慧玲、議員胡松榮、澎湖縣政府教育處處長蘇啟昌、科長周淑貞、立委助理段湘玲、馬公市公所課長陳秋熹、澎湖縣體育會理事長張偉男、澎湖縣排球委員會副主委陳智群及總幹事胡毅中等人。

胡大民表示，台電長年培植棒球、男排、羽球、女排、足球、籃球等6支社會甲組球隊，為國家培養體育人才，並自2016年起開辦暑期球隊夏令營，今年以「FUN電營，玩球趣」為活動精神，讓更多學童在遊戲中學習運動技巧。台電球類FUN電營活動以連續舉辦3年，已經成為家長與小球員暑假最期待的活動，今年首度跨海來澎湖，希望明年能繼續舉辦台電球類FUN電營活動，讓澎湖更多的小朋友一起來參加。

活動中由台電所屬球隊的國手級教練，包括女排「節電大使」長張秝芸，「自由女神」楊孟樺，以及男排「台灣洋將」黃建逢等人到場指導小球員各項排球技巧及比賽規則，自即日起起至20日止一連5天，在澎湖縣立體育館舉行。

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