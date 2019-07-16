丹娜絲颱風即將成形 天氣風險：侵台路徑有2種可能

2019-07-16 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓持續發展，今（16日）下午有機會增強為今年第5號颱風「丹娜絲」（Danas，菲律賓提供，經驗之意），由於路徑北修，氣象局最快今晚發布海警，也不排除發布陸上颱風警報的可能性，天氣風險公司研判認為未來有直接登陸台灣與從東部外海經過的可能，前者機率較大。

根據日本氣象廳的最新觀測資料顯示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，中心氣壓996百帕，今中午的中心位置在北緯17.1度，東經125.9度，也就是在鵝鑾鼻東南方方750公里的海面上，以每小時25公里速度向西移動。

中央氣象局預報員陳伊秀表示，若成颱最快今晚11點發布海上颱風警報，由於太平洋高壓持續減弱，路徑大幅北修，不排除發布陸上颱風警報，週四、週五（18、19日）是颱風最接近台灣的時刻，甚至有登陸的可能性，東半部及南台灣有豪雨來襲的機會，須密切注意。

針對準丹娜絲北修，天氣風險公司分析師吳聖宇分析，丹娜絲進入巴士海峽後路徑變化大，北側高壓未來在向東退，在颱風東側向南伸，讓颱風整個移動路徑有偏北順轉的趨勢出現，所以整個預報路徑有往北修正的情況，也就是往台灣方向調整。

天氣風險公司研判，丹娜絲未來有兩種最可能的路徑，一為直接登陸台灣、另一情況則從東部外海北上，其中登陸台灣的機率較高，週四、五直接影響或最接近台灣，其中南部、東部影響最劇，雨勢會大於風勢。

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