牙齒咬合不正影響生、心理 醫師籲及早追蹤治療

2019-07-15 20:56

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一名18歲的呂姓少年因牙齒咬合排列不整，導致無法正常咀嚼進食，3年前到奇美醫學中心牙科部就診，經醫師蔡玉鈴評估後，呂男戴了2年半的金屬矯正器治療，咬合不正的問題及外觀已明顯改善，人也變得更有信心，今現身分享矯正的心情。

蔡玉玲表示，一般認為牙齒咬合不正、不整齊只是美觀上的考量，但咬合不正對於患者生、心理都會受到影響，像是口腔黏膜易受傷、蛀牙及牙周病的發生率提高外，患者也容易因外型不美觀遭同儕議論，產生自卑感、不安等心理障礙。

呂姓少年也分享，其因牙齒咬合不正，每次吃飯都相當麻煩，總是咬錯位置，且刷牙時有些牙齒不易清潔到，就怕造成蛀牙或是牙周病；後來戴了2年半的金屬矯正器，雖然前2個月有些不習慣，後來慢慢適應，現在牙齒總算變得整齊，吃飯也比較方便，感謝醫師拯救他的牙齒。

蔡玉鈴提到，咬合不正並非病變，而是一種發育問題，除了基因遺傳，舌頭、口呼吸或口腔不良習癖等環境因素，都有可能造成咬合不正，牙齒排列不整齊只是其中一種情況，一般患者會以矯正器治療，矯正後多半仍需配戴維持器，才能讓牙齒不受外界因素再次跑位，嚴重咬合不正則需進行正顎手術。

蔡玉鈴強調，矯正治療不分年齡，越早介入治療，咬合不正的恢復效果較好，一般建議可在換牙階段做定期追蹤檢查，若有需要就可及早矯正，目前牙齒矯正因健保並未給付，依患者情況不同，矯正費用共約10萬至15萬不等。

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